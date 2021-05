Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre della Lazio, commenta a Sky Sport il taglio degli stipendi chiesto dalla proprietà dell'Inter ai propri calciatori: "Se avrei rinunciato a due mesi di stipendio? Certo. Se la società è in difficoltà mi sembra giusto venirsi incontro. Già i calciatori sono privilegiati perché guadagnano tanti soldi, dispiace il taglio nell'anno in cui hai vinto lo scudetto, ma io avrei accettato. Serve buon senso".