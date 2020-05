Emerson Royal, terzino di proprietà del Barcellona, in prestito al Betis e nel mirino dell'Inter, parla a Radio Marca del suo futuro: "La mia idea è chiara: nel 2021 posso trasferirmi al Barcellona, ma fino ad allora la mia testa sarà qui al Betis. Per prima cosa, l'intenzione è di portare a termine questa stagione, solo dopo penserò al futuro. So che ci sono molte voci sul mio conto, ma ho un contatto con il Betis e qui sono felice".