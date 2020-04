Sebastiano Esposito manda un altro messaggio d'amore all'Inter: "Ai ragazzi più piccoli di me che stanno inseguendo un sogno, come magari sto facendo anche io, dico che non bisogna mai sentirsi arrivati, giusto sognare in grande ma senza mai perdere la testa. Io sono fortunato ad essere in una società gloriosa che mi aiuta tanto nei momenti difficili", ha detto l'attaccante a Sky Sport.