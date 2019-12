Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è tornato a parlare di presente e futuro di Dejan Kulusevski, cercato soprattutto dall’Inter di Antonio Conte. Queste le parole del ds crociato a TvParma: “Fare il direttore sportivo non è facile perché tutto può succedere e poi direbbero che racconto bugie, anche se magari bianche. Volevamo per Kukusevski un prestito biennale o una percentuale sulla futura vendita. Non ci hanno concesso nulla e dovremo rimandarlo a Bergamo a giugno. Ma fino ad allora le carte le abbiamo in mano noi".