Yvan Le Mèe, agente del terzino sinistro Ferland Mendy del Lione, in un'intervista a Tuttosport parla del centrocampista francese Lucien Agoumé del Sochaux: "E’ giovane, però ha un grande potenziale: è un giocatore di prospettiva. Ma visti i problemi del Sochaux, che sta lottando per restare nella serie B francese e ha bisogno di fare cassa, potrebbe essere un affare comprarlo subito. Occhio a Stephan Bahoken, bomber dell’Angers: ha segnato 11 gol in questa stagione. E’ un po’ il Duvan Zapata della Ligue 1".