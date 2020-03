Valentino Lazaro, esterno del Newcastle, in prestito dall’Inter, parla del suo futuro al sito del club inglese: “In molti mi fanno domande sull’estate. Quello che posso dire. Che sono completamente concentrato e focalizzato su su questa stagione, non sarei venuto qui altrimenti. Sono felice di esser al Newcastle. Non sto pensando al mio futuro ora, voglio raggiungere gli obiettivi del club e mettermi in mostra”.