Ivan Perisic voleva lasciare l'Inter già due anni fa. La conferma arriva direttamente dalle parole del diretto interessato, intervistato da The Athletic, confermando di voler abbandonare i nerazzurri per andare a giocare in Inghilterra: "Quanto sono stato vicino al Manchester United? Molto vicino. E' stato fantastico quando Mourinho mi ha chiamato, è difficile dirgli di no. Volevo davvero raggiungerlo e giocare allo United. Era uno dei miei sogni giocare in tutti i grandi campionati, ma non è successo. E' stato difficile per me ma non voglio entrare nei dettagli. Ho scoperto le vere ragioni per cui non è successo due anni dopo".



SUL DORTMUND CON KLOPP - "Non ero pronto. Non ero abituato a difendere, non sapevo nemmeno che fosse un gioco con due fasi. Jurgen mi ha insegnato il calcio moderno e devo dirgli grazie per questo. Abbiamo fatto il double al primo anno ma quando ho visto che nella seconda la mia situazione non cambiava ho voluto andarmene. Gli ho detto che volevo giocare regolarmente e lui mi ha detto che rispettava la mia decisione e avremmo trovato una soluzione".