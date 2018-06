"Quella all'Inter è stata un’esperienza spettacolare. Era uno stile di calcio e una lingua che non conoscevo. Il calcio in Spagna è più tecnico, in Italia è molto più tattico. Ad esempio, in Spagna è difficile vedere una difesa con una linea di 5. Per me comunque era importante tornare a giocare il numero massimo di partite dopo l’infortunio, sapevo che era importante la mia capacità di adattarmi rapidamente. Ringrazio i miei compagni e ai tifosi nerazzurri, sono stato accolto benissimo e ho recuperato la fiducia nel mio modo di giocare a calcio". Parla così Rafinha Alcantara, intervistato dal quotidiano brasiliano Lancenet.



MANCATO RISCATTO - “Sono stato benissimo all’Inter e pensavo di restare - ammette il brasiliano -. Ero veramente convinto che con la qualificazione in Champions sarei rimasto, ma non è successo. Il calcio resta una questione di affari e a volte il calcio non realizza i desideri delle persone. Ora sono un giocatore del Barcellona. Non mi sono ancora riunito con il club, ma nella mia testa c’è l’idea di presentarmi in ritiro l’11 luglio e poi vedremo. Sono pronto a tutto".



BRASILE - “Vedo una squadra con un potenziale enorme. Stiamo vedendo una Seleção che sta migliorando gradualmente, c'è un gruppo eccellente. Sono molto fiducioso che vinceranno questa Coppa. Il mio sogno è poter tornare a indossare la maglia della Nazionale brasiliana. Ho molte motivazioni, la prossima stagione partirò da zero. Vedo un'opportunità per lavorare sodo e farò del mio meglio per realizzarlo".



MAZINHO - "Il consiglio più importante che mi dà è di essere me stesso e soprattutto di divertirmi a fare ciò che amo di più, cioè giocare a calcio. Da lui come giocatore ho imparato il lavoro e il sacrificio sul campo". Poi ammette: "Non ho mai nascosto di essere un flamenguista. Ho iniziato al Maracanã mano nella mano con Julio Cesar quando avevo 8 anni. Ho visto quello stadio, quella folla e io ero affascinato. Uno dei miei sogni è che un giorno io possa indossare la maglia Flamengo. Ora so che è difficile, ma è qualcosa che prenderei in considerazione (ride, ndr)".