Il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato dal Festival dello Sport di Trento, soffermandosi sul futuro di Ivan Perisic, in prestito dall'Inter: "Lo abbiamo preso, gioca quando viene utilizzato da Niko Kovac. Sta facendo bene, ha anche segnato. Abbiamo due laterali come Kingsley Coman e Serge Gnabry, lui è un altro degli esterni. Quando gioca fa bene, siamo contenti”.



SU ANCELOTTI - "Forse dovevamo aspettare di più. E' un buon allenatore, ma le cose non andarono troppo bene. Sono un amico di Ancelotti, ha una gran tranquillità anche nei momenti difficili. Esonero? Quasi quasi mi veniva da piangere. E poi lui ha capito, s'è alzato dalla sedia, mi ha abbracciato e mi ha detto 'Non sei più il mio boss, ma rimani il mio amico'. E' stato un discorso che non mi aspettavo, credevo fosse arrabbiato, invece quel grande uomo mi ha fatto piangere".