Secondo quanto riportato da ESPN l'Inter si è inserito nella corsa al centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic con i nerazzurri che ai Red Devils hanno proposto uno scambio con Radja Nainggolan, già offerto nell'affare Lukaku. Il serbo, come vi ha svelato Calciomercato.com era stato proposto e sondato dal Milan nel corso dell'incontro che ha visto l'intermediario, Pedrag Mijatovic, presentarsi in sede a Casa Milan per trattare con Maldini e Boban.