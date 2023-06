Un obiettivo importante per il mercato in entrata dell'Inter può essere considerato da oggi molto più lontano, se non sfumato. Cesar Azpilicueta, difensore classe '89 in uscita dal Chelsea, ha infatti deciso di preferire la proposta arrivata negli ultimi giorni da parte dell'Atletico Madrid piuttosto che accasarsi in nerazzurro. Ausilio e Marotta avevano individuato il centrale basco come potenziale uomo d'esperienza per rinforzare il reparto di difesa e colmare una delle caselle lasciate vuote da Skriniar e D'Ambrosio, che da oggi svestono ufficialmente la casacca dei vice-campioni d'Europa, in scadenza di contratto.



MOTIVI FAMIGLIARI - L'Inter era in attesa che il giocatore risolvesse col suo attuale club l'accordo in essere fino al prossimo 30 giugno 2024, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Consultatosi con la propria famiglia, Azpilicueta ha optato per un ritorno in Spagna piuttosto che affontare una nuova esperienza in un altro Paese e in un campionato nuovo dopo le precedenti avventure all'Osasuna e al Marsiglia. Sfuma dunque un potenziale colpo di mercato per un'Inter che metteva sul piatto un contratto biennale per il vincitore di una Champions League, due Europa League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea, una FA Cup e due Premier tra le fila del Chelsea, con cui ha collezionato complessivamente 508 presenze dal 2012 ad oggi.