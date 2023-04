Sono ore d'attesa in casa Inter. Nella giornata di venerdì arriverà il comunicato del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sulle semifinali d'andata in Coppa Italia. Ovviamente tutta l'attenzione è rivolta a Juventus-Inter (1-1) giocata martedì sera a Torino, dove sono stati espulsi Lukaku, Handanovic e Cuadrado. Tutti e tre saranno squalificati e non potranno giocare la gara di ritorno mercoledì 26 aprile a San Siro. Il colombiano della Juve rischia almeno due turni di stop, quindi salterebbe anche l'eventuale finale di mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.



NIENTE RICORSO? - Il club nerazzurro aspetta di leggere le motivazioni della sentenza, anche se a oggi l'orientamento è quello di non presentare ricorso perché non ci sarebbero possibilità di accoglimento dello stesso.



IL RAZZISMO - Dal referto dell'arbitro Massa e dal rapporto degli ispettori federali presenti allo Stadium dipenderà la decisione del giudice sportivo sulla tifoseria bianconera. Possibile anche la richiesta alla Procura di un supplemento d'indagine per fare ulteriore chiarezza sugli insulti razzisti rivolti dalla curva juventina a Lukaku.