Antonio Conte rischia di perdere Matias Vecino per la partita di domani sera contro l'Atalanta. Il centrocampista uruguaiano si è fermato per un problema muscolare nella seduta di allenamento di ieri e il suo recupero viene giudicato improbabile. Sulla base delle sensazioni dalla rifinitura di oggi, si deciderà se portarlo almeno in panchina o meno.