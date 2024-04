Inter, si ferma Acerbi: il difensore out contro il Torino

Pasquale Guarro

un' ora fa

2

La partita contro il Torino potrebbe presentare un’Inter un po’ diversa rispetto a quella che ha dominato e vinto il derby lunedì sera. Simone Inzaghi dovrà fare i conti con la condizione fisica dei suoi ragazzi, non tutti sono al meglio e nel corso degli ultimi due giorni qualcuno ha dovuto osservare sedute personalizzate di allenamento o comunque sedute non complete. Tutto sarà più chiaro nella rifinitura di domattina, ma intanto c’è già un certezza e riguarda l’assenza di Francesco Acerbi.



SI FERMA ACERBI - Il difensore classe ’88, causa affaticamento, non prenderà parte alla sfida contro il Torino. Non arrivano indicazioni preoccupanti in merito alle sue condizioni fisiche, ma Acerbi dovrà sicuramente riposare in occasione della prossima gara di campionato. Al suo posto dovrebbe invece esserci Stefan de Vrij. L’altro assente sicuro sarà invece Denzel Dumfries, espulso contro il Milan e di conseguenza squalificato per la prossima partita. Tra i diffidati c’è invece il nome di Mkhitaryan.