L'Inter si avvicina a passi sempre più decisi a Edin Dzeko. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club nerazzurro conta di definire l'operazione con la Roma nei prossimi giorni, dopo aver individuato la contropartita tecnica che andrà ad abbassare la parte cash necessaria per liberare il calciatore bosniaco. Si tratta dell'attaccante della Primavera Edoardo Vergani, che avrebbe dovuto passare al Sassuolo nell'ambito dell'affare Sensi. Al talento classe 2001 l'Inter aggiungerà un conguaglio di 10 milioni di euro per la Roma, pronta a dare il definitivo via libera entro il 30 giugno.