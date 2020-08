Un obiettivo concreto per il centrocampo.Il centrocampista classe 1996, arrivato la scorsa estate dal Lione e voluto fortemente da Pochettino, ha vissuto una stagione burrascosa con Mourinho, il quale ha fatto e comunicato al club la sua scelta: non rientra nei piani, può partire senza rimpianti.Tanti soldi per un ragazzo di grande talento, che a Londra ha recitato quasi il ruolo di comparsa.L'Inter conosce le difficoltà, ma non ha nessuna intenzione di gettare la spugna. Agli Spursper il quale il Bayern Monaco non ha ancora esercitato il riscatto (le parti torneranno a parlarsi quando i tedeschi avranno terminato la stagione), con l'obiettivo di abbassare le pretese. Dal Tottenham è arrivata un'apertura, c'è margine per trattare, per arrivare a un accordo.Sul fronte stipendio i problemi sono maggiori. E' vero che il Decreto Crescita, con una tassazione agevolata, corre in soccorso dei club italiani che vogliono portare in Italia i grandi calciatori che giocano all'estero, ma l'Inter a oggi non vuole garantire all'ex Lione un ingaggio da 6 milioni di euro.Le parti continuano a trattare, Ndombele resta una prima scelta.