Gareth Bale all'Inter. Non un'utopia, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Reuters. Il gallese dovrebbe firmare a breve con lo Jiangsu Suning, società cinese con la stessa proprietà dei nerazzurri, un contratto da 22 milioni di euro a stagione, ma il club asiatico potrebbe essere costretto a cederlo in prestito per mancanza di slot necessari per gli stranieri.