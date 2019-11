Intervenuto ai microfoni di Sky, Milan Skriniar ha parlato di mercato ma anche riconosciuto la grande importanza di Lautaro e Lukaku per l'intero gruppo nerazzurro.



«La vittoria di Praga ci ha fatto scattare qualcosa, ma adesso pensiamo subito a domenica e alla partita contro la Spal. Lautaro e Lukaku sono gli attaccanti più forti con cui ho giocato? In questo periodo si, con cui ho giocato insieme ma anche contro. Non solo per i gol ma perché sono in grado con il loro lavoro di aiutare tutta la squadra e questo è importante. Il mercato? Non capisco perché c'è ancora un mio ex agente che parla del mio futuro. In questo momento, per come sta andando all’Inter, sono felice qui. Gap con la Juve? Ora siamo una squadra, il gruppo è unito».