Il difensore dell'Inter Milan Skriniar, rientrato ieri ad Appiano dopo gli impegni con la nazionale slovacca, ha parlato a Sport-sk della situazione legata a Mauro Icardi: "Dovreste chiedere a Icardi cosa è successo. Certo, noi giocatori non abbiamo alcun problema con lui e nemmeno lui con noi. Spetta a lui concludere questa situazione"



ICARDI IN GRUPPO - L'argentino era presente alla ripresa degli allenamenti ieri e oggi per l'Inter, in vista del posticipo di domenica sera a San Siro con la Lazio e oggi ha incontrato il gruppo quasi al completo, con il quale non si allenava da 40 giorni.