Con la conferma di Antonio Conte, il futuro di Milan Skriniar è ormai segnato. Chiuso dal redivivo Godin, lo slovacco è sul mercato e anche con la sua cessione l'Inter ha deciso di creare un tesoretto. Il Tottenham è il club che ha mosso i primi passi per l'ex Sampdoria, ma ora anche il Paris Saint-Germain è intenzionato a sedersi al tavolo delle trattative.



IL DOPO THIAGO SILVA - Per il momento sono stati avviati dei contatti preliminari tra le parti, con gli intermediari che sono al lavoro. Con l'addio di Thiago Silva, che non ha rinnovato sposando il progetto Chelsea, Skriniar è un candidato forte, con un ingaggio, da 3 milioni di euro a stagione, abordabile per molti, ancora di più per il Paris Saint-Germain. L'idea dell'Inter è di incassare il più possibile, ma i 70 milioni richiesti non sono più possibili. Contatti avviati, c'è anche il Psg per Milan Skriniar.