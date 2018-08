Ieri il ko contro il Sassuolo all'esordio di questa Serie 2018/19, oggi mattinata di lavoro. Come riporta Sky Sport, Milan Skriniar si è allenato con il resto del gruppo quasi per l'intero allenamento. Il recupero dell'ex Samp per la sfida con il Torino sembra certo, con Spalletti e l'Inter che possono riabbracciare uno dei punti fermi della scorsa stagione.



Discorso diverso, invece, per Radja Nainggolan. Ieri in tribuna, il belga ha svolto ancora lavoro differenziato. Il recupero procede lentamente, passo dopo passo.