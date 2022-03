Al termine di Liverpool-Inter, Milan Skriniar è intervenuto a SportMediaset: "Sicuramente ci dispiace perché siamo usciti, ma lo abbiamo fatto sicuramente a testa alta. Abbiamo fatto vedere carattere, ci abbiamo creduto e di più dopo il gol. Poi è arrivata l'espulsione e col Liverpool giocare in dieci è difficile. Eccessivo il rosso a Sanchez? Non so, ero lontano. Però era sicuro, ha dato il secondo giallo quando ha visto il fallo quindi è giusto. Spero che De Vrij e Brozovic non abbiano nulla di grave perché sono importantissimi. Abbiamo campionato e Coppa Italia e dobbiamo fare questi sforzi. Queste prestazioni ci aiutano a crescere in campionato e in Champions".