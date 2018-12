L’Inter continua a sognare Toni Kroos per il centrocampo. Come scrive il Corriere dello Sport, il tedesco del Real Madrid è l’oggetto del desiderio numero 1 in casa nerazzurra. Il prezzo della clausola è alto, 300 milioni di euro, ma attenzione a Icardi: nella trattativa, se il capitano interista non dovesse rinnovare, può entrarci pure lui. Maurito sta scavalcando le gerarchie in casa Merengues, dove cercano un grande attaccante per la prossima stagione.