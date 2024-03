Inter, Sommer è recuperato per l'Empoli: va a caccia dei record di Buffon e Provedel

Sommer c’è. E’ questa la notizia più importante in casa Inter dall’allenamento di questa mattina, a tre giorni dalla partita di campionato contro l’Empoli. Per il posticipo della trentesima giornata di Serie A, Simone Inzaghi riavrà il suo portiere titolare, che ha dimostrato di aver smaltito completamente la distorsione alla caviglia accusata in nazionale, nella sfida contro la Danimarca. L’ex numero uno di Borussia Monchengladbach e Bayern Monaco ha infatti partecipato interamente all’allenamento ad Appiano Gentile col resto dei suoi compagni e può definirsi recuperato.La palla passa ora ad Inzaghi, che sin dalle prime ore successive all’infortunio e dopo i primi riscontri arrivati sul campo ha scelto la strada della massima cautela con Sommer. L’ampio margine di vantaggio costruito dall’Inter sulla sua più diretta inseguitrice - il Milan dista infatti 14 lunghezze - ha garantito la possibilità di gestire giorno dopo giorno il problema del classe ‘88 e di valutare se azzardare il suo recupero in una situazione da 50-50 o dare fiducia alla sua riserva Emil Audero. L’ultima apparizione dell’ex Samp risale al 25 febbraio, alla partita sul campo del Lecce, unica presenza peraltro in questa stagione di Serie A, a cui vanno ad aggiungersi i 90 minuti in casa del Benfica in Champions League e i 120 in Coppa Italia contro il Bologna.- Alla luce però delle risposte confortanti date dalla caviglia dinell’allenamento di oggi e con ben 72 ore di tempo per sgombrare il campo dagli ultimi dubbi, il portiere svizzeroSalvo colpi di scena, toccherà a lui contro i toscani, con l’