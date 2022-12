Accostato all’Inter nelle ultime settimane come potenziale vice Onana per la prossima stagione, Yann Sommer potrebbe finire in Premier League. Già a gennaio come svela la Bild: il Manchester United infatti, sarebbe intenzionato ad acquistarlo adesso dal Borussia Mönchengladbach dietro versamento di un piccolo indennizzo. Sommer è in scadenza a giugno 2023, proprio come De Gea del quale potrebbe prendere il posto a partire dalla prossima stagione.