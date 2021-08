2021/2022. Nel sorteggio di Istanbul i nerazzurri in prima fascia hanno pescato gli spagnoli del Real Madrid allenati dadalla seconda fascia, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk allenati dadalla terza e i moldavi dello Sheriff Tiraspol dalla quarta.Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dell'Inter.(4-3-3) - Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Hazard. All. Ancelotti.. Arrivato a Madrid nella stagione del Triplete dell'Inter (2009/2010), è alla sua tredicesima stagione con la maglia del Real, con cui ha già segnato la bellezza di 281 gol. Il 19 dicembre compirà 34 anni: ad aiutarlo potrebbe arrivare il connazionale Mbappé dal PSG.- Il Real Madrid è arrivato secondo nella Liga con 2 punti in meno dell'Atletico campione di Spagna e con 5 punti in più del Barcellona, terzo in classifica.- Sono 17 i precedenti fra Inter e Real Madrid: 8 vittorie per gli spagnoli, 7 dei nerazzurri e 2 pareggi. A novembre dell'anno scorso il Real ha vinto 3-2 a Madrid e 2-0 a San Siro.(4-3-3) - Pyatov; Dodô, Marlon, Vitao, Matvienko; Maycon, Marcos Antonio, Alan Patrick; Tetê, Lassina Traoré, Solomon. All. De Zerbi.- In una rosa ricca di brasiliani spicca la catena di destra:(terzino classe 1998) e(ala classe 2000) possono far volare la squadra di De Zerbi.- Arrivato secondo in campionato con 11 punti in meno della Dinamo Kiev campione d'Ucraina, lo Shakhtar si è qualificato ai gironi di Champions League superando nei turni preliminari prima il Genk e poi il Monaco (ai tempi supplementari).- Sono cinque i precedenti fra Inter e Shakhtar Donetsk: quattro in Champions e uno in Europa League. I primi due risalgono alla stagione 2005/2006, quando i nerazzurri vinsero 2-0 in trasferta e pareggiarono 1-1 in casa. Il 17 agosto 2020 in semifinale di Europa League 5-0 per l'Inter, che poi l'anno scorso ha pareggiato 0-0 sia in Ucraina che a San Siro.(4-2-3-1) - Athanasiadis; Cristiano, Arboleda, Dulanto, Julien; Addo, Thill; Adama Troré, Kolovos, Luvannor; Castaneda. All. Vernydub.. L'attaccante colombiano classe 1994 è il capitano e il capocannoniere della squadra. Il suo agente è l'italiano Maurizio Preziosi, che cura pure gli interessi del terzino destro dell'America Cali, Cristian Arrieta: omonimo dell'ex calciatore del reality show "Campioni" che nell'estate del 2005 partecipò al ritiro pre-campionato dell'Inter.- Dopo aver vinto il campionato moldavo con 16 punti di vantaggio sul Petrocub Hincesti, lo Sheriff è stata la sorpresa dei turni preliminari eliminando gli albanesi del Teuta, gli armeni dell'Alashkert, i serbi della Stella Rossa e i croati della Dinamo Zagabria. E' la prima squadra moldava a qualificarsi ai gironi di Champions League.- Si tratta del primo confronto assoluto.