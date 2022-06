Sospiro di sollievo per l'Inter e Simone Inzaghi per quanto riguarda Milan Skriniar: dalla Slovacchia arrivano aggiornamenti confortanti sulle condizioni fisiche del difensore centrale nerazzurro, che in queste ore si è sottoposto agli accertamenti di rito dopo l'infortunio rimediato ieri sera nella gara di Nations League persa dalla sua nazionale contro il Kazakistan. Si tratta di un problema muscolare, sono esclusi interessamenti del ginocchio, come riportato da Sky Sport.