Dopo il pareggio di giovedì a Francoforte in Europa League e in attesa del ritorno di San Siro in programma tra quattro giorni, l'di Lucianotorna in campo oggiin casa per il fondamentale match contro ladi Leonardo, valido per ladopo il pari di Firenze e la sconfitta di Cagliari i nerazzurri non possono più sbagliare se non vogliono mettere a rischio la zona Champions, dato che si sono visti sfilare il quarto posto dal Milan e vedono avvicinarsi pericolosamente anche le altre inseguitrici, pesantemente condizionati dagli infortuni (ultimo quello di Nainggolan) e dal caso Icardi che continua ad angustiarli. Vittoria o crisi dunque, dopo tre giornate a secco, con vista derby in programma settimana prossima: in attacco ancora il diffidato Lautaro Martinez, Perisic dovrebbe farcela dopo il piccolo infortunio patito in terra tedesca. Dal canto suo la Spal non vince da cinque giornate (tre ko e due pari) e ha solo cinque punti di vantaggio sul Bologna terzultimo.La SPAL non batte l’Inter in Serie A dal febbraio del 1962: da allora 10 successi nerazzurri e tre pareggi in 13 sfide. Nei 17 precedenti a San Siro in Serie A tra Inter e SPAL ben 15 successi nerazzurri e due pareggi: in tutte le ultime quattro sfide a Milano la squadra nerazzurra ha segnato esattamente due gol. Nel 2019 l’Inter ha conquistato solo otto punti in sette partite di Serie A, l’undicesimo rendimento del campionato in questo lasso temporale. La SPAL ha vinto solo due delle ultime 22 partite di campionato (8N, 12P), nessuna delle cinque più recenti (2N, 3P). Tre delle cinque vittorie in questo campionato della SPAL sono arrivate in trasferta, incluse le ultime due in ordine di tempo. La SPAL è, alla pari dell’Empoli, una delle due squadre che ha perso più punti da situazione di vantaggio (18) in questa Serie A, ma l’Inter è quella che ne ha guadagnati di meno una volta sotto nel punteggio (solo uno). Dall’inizio del 2019 l’Inter ha subito cinque degli otto gol in Serie A da palla inattiva, uno in più di quanti incassati da fermo nella precedente parte di campionato.Handanovic; Cedric, Miranda, De Vrij, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Asamoah; Lautaro.Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Kurtic, Valoti, Schiattarella, Missiroli, Fares; Floccari, Petagna.​