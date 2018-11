Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato a Coverciano in occasione del simposio tecnico precedente alla cerimonia della Panchina d'oro: "C'è questa alternanza che ci è successa anche ieri che non ti fa mantenere sempre una concentrazione alta, non è facile perché quando chiedi ai calciatori di essere sempre attenti su alcune cose, perdono un po' di creatività. Quelli che sentono la musica, che sembrano prendere le cose con leggerezza, ci mettono poi più creatività in campo. Quando ho detto che il Barcellona si scalda solo pochi minuti mentre se lo facessimo noi perderemmo, è perché loro sono più veloci a prendere subito quello che serve per la partita, dobbiamo abituarci anche noi a questo doppio salto dall'essere più scanzonati e leggeri al metterci il ghigno e mettersi di traverso per non far passare l'avversario. Noi facciamo una o l'altra fase, dobbiamo farle entrambe: rilassarsi con la musica ma poi entrare in campo con il massimo della concentrazione".