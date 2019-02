Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, commenta con soddisfazione la vittoria di Vienna in Europa League: "Abbiamo trovato un Rapid che sta bene in campo e riparte con strappi di 30/40 metri, non era facile giocare su questo campo, ci ha fatto affaticare". Un commento anche sulla prestazione di Nainggolan: "Non siamo riusciti a trovare le imbucate sulla trequarti, loro si appiattivano molto sulle due linee".



Così Spalletti affronta poi il tema Icardi: "Secondo me non ci saranno problemi da parte né mia né di Icardi. Vediamo quando ci incontreremo cosa succederà. Domani vado e preparo il video della partita di stasera, lo saluto e se c'è qualcosa da dire lo faremo, poi vediamo cosa viene fuori. Io penso che lui reagisca in maniera professionale, come deve essere. La stessa difficoltà sua l'abbiamo avuta noi nel prendere questa decisione".