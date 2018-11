La storia dell'Inter è piena di epiche imprese e per questo motivo il passaggio agli ottavi di Champions, nonostante i nerazzurri non dispongano più dell'esclusiva sul proprio destino, non è proibitivo. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“L’Inter è abituata alla sofferenza e nelle difficoltà spesso dà il meglio di sé, trova il modo per uscire dalle tenebre e rivedere la luce. Ripensate alla storia nerazzurra e lì troverete le risposte: ci sono rimonte epiche (quella della Grande Inter del Mago contro il Liverpool in Coppa dei Campioni), resistenze leggendarie al Camp Nou (l’anno del triplete, 10 contro 11 per gran parte della semifinale di ritorno) e altre imprese tra le quali la qualificazione alla Champions conquistata lo scorso 20 maggio sul campo della Lazio. D’accordo, stavolta il destino non è nelle mani dei nerazzurri, ai quali non basterà vincere contro il già eliminato Psv l’11 dicembre, ma l’alleato di Spalletti è di quelli tosti: il Barcellona in casa in Champions ha vinto 26 delle ultime 28 gare disputate e non perde dal 3-0 dell’1 maggio 2013 contro il Bayern”.