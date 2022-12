Se Handanovic dovesse dire addio all’Inter, i nerazzurri potrebbero andare su Neto, ex portiere della Juventus che proprio Marotta aveva portato a Torino a parametro zero. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“In cima alla lista dei papabili individuati dalla dirigenza nerazzurra c’è attualmente il brasiliano Neto, l’ex di Juve e Fiorentina oggi al Bournemouth: il brasiliano gode della stima di Marotta, che nel 2015 lo portò a Torino a parametro zero, ma andrebbe senza dubbio rivisto (al ribasso) l’ingaggio attualmente garantitogli dagli inglesi, pari a circa 3,5 milioni netti a stagione".