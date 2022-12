Spunta un nome nuovo per la difesa dell’Inter della prossima stagione. A parlarne è TuttoSport, che spiega come i nerazzurri potrebbero approfondire i dialoghi con il calciatore della Roma, Chris Smalling.



“Il club nerazzurro si sarebbe fiondato su Chris Smalling, 33enne centrale inglese in scadenza di contratto con la Roma. L’Inter che è alle prese con un reparto arretrato che potrebbe cambiare diversi volti nella prossima stagione”.