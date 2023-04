A margine della sfida contro l’Empoli, l'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni,

ha parlato ai microfoni di Dazn ed espresso la propria opinione sui tanti cambi di formazione da parte di Simone Inzaghi.



“Turnover comprensibile perché è importante tener viva tutta la rosa in un momento in cui servono tutti. Sono stati tenuti in campo due calciatori con più qualità da play, Acerbi e Brozovic, proprio perché l’Inter tende a tenere molto palla”.