Prima la Champions, poi l’assalto ai profili migliori in giro per Italia ed Europa. L’Inter vuole farsi trovare pronta a tutto ciò che dovrà accadere in questo finale di stagione e all’avvio della prossima, quando ai nastri di partenza la rosa potrebbe presentare molte novità rispetto a quella attuale.



L'INCONTRO PER BERGWIJN - Per Ausilio sono settimane di lavoro intense, il direttore sportivo pianifica insieme a Marotta la costruzione della nuova Inter, tra incontri in agenda, fissati anche di notte per incastrare tutto, e viaggi europei. Nel mirino dei nerazzurri adesso c’è Bergwijn, esterno olandese che la società di corso Vittorio Emanuele ha iniziato a corteggiare molti mesi fa, guadagnando un certo vantaggio rispetto alla concorrenza proprio grazie ai buoni rapporti allacciati con l’entourage del calciatore. L’ultimo incontro risale a mercoledì scorso a Genova, quando prima della sfida di campionato le parti si sono confrontate. Giornata prolifica a Marassi, netta vittoria contro gli uomini di Gasperini e stretta di mano con Bergwijn. RITORNI DI FIAMMA - Archiviato il tutto, Ausilio ha preparato i bagagli per il tour europeo che lo ha visto su diversi campi. Sul taccuino del ds ci sono molti profili presenti tra Germania, Francia (fari puntati su Thauvin) e Spagna, dove nelle ultime ore si sono diffuse voci circa il concreto interesse dell’Atletico Madrid verso Mauro Icardi, centravanti argentino che a giugno sembra destinato a lasciare Milano, anche perché in rotta di collisione con l’intero ambiente. Proprio a Madrid c’è un centrocampista che Ausilio osserva da tempo, si tratta del ghanese Thomas, classe ’93 che potrebbe tornare molto utile ai nerazzurri. L’Inter si muove, analizza il presente e programma il futuro, cercando di anticipare le mosse delle dirette concorrenti.