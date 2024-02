Inter su Can Uzun, alla scoperta del baby talento del Norimberga

Nome nuovo per il mercato dell'Inter, data sulle tracce di Can Uzun. Secondo Sky Germania, i dirigenti nerazzurri hanno effettuato un sondaggio, chiedendo informazioni su questo giovane talento. Si tratta di un attaccante nato in Germania nel 2005 (19 anni il prossimo 11 novembre), ma di nazionalità turca.



CHE NUMERI - Finora in questa stagione ha stagione ha già segnato 13 gol (10 in campionato e 3 in coppa) in 20 presenze con una media di una rete ogni 104 minuti giocati. E' sotto contratto fino a giugno 2027 con il Norimberga, club di seconda divisione tedesca, che valuta il suo cartellino oltre 10 milioni di euro. Il calciatore, che non ha una clausola di rescissione, ha attirato pure l'interesse dell'Eintracht Francoforte in Bundesliga, del Galatasaray in Turchia e del Newcastle in Premier League. Intanto il ct italiano della Turchia, Vincenzo Montella lo sta seguendo con attenzione in prospettiva futura per la nazionale maggiore.