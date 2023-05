Roberto Pereyra aspetta un club da Champions League. L'Udinese vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno del centrocampista argentino (32 anni ex Juventus), che però prende tempo e non firma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di addio del Tucu il club friulano ha già in casa l'erede: si tratta del giovane talento tedesco Lazar Samardzic (classe 2002).