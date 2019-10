Dopo Valentino Lazaro, l'Inter torna a guardare in Bundesliga. Come scrive la Bild, il club nerazzurro è interessato a Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach seguito anche da Borussia Dormtund, Bayern Monaco, Tottenham e Manchester United.



Valutato 50 milioni di euro (il Gladbach ne ha rifiutati 22 nel 2018, offerti dal Dortmund), è destinato a partire. Queste le parole di Max Eberl, direttore sportivo del club tedesco: "Siamo estremamente soddisfatti dei miglioramenti di Denis e del progetto che abbiamo con lui a lungo termine. La nostra è una società che vive grazie ai soldi ricavati dalle cessioni e se dovessero esserci delle offerte alte non potremmo rimanere indifferenti". 22 anni, in scadenza nel 2022, è nel mirino dell'Inter, che osserva il gigante del centrocampo.