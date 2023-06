Pochi minuti fa si è concluso l'incontro tra l'Inter e gli agenti di Yann Bisseck. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è stato un summit positivo tra il club nerazzurro e i rappresentanti del difensore classe 2000 dell'Aarhus. Nei prossimi giorni, è in programma un altro appuntamento per cercare di trovare una quadra e mettere in discesa la trattativa, vista anche la forte concorrenza dell'Eintracht Francoforte, da tempo sul giocatore.