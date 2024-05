Inter, Suning sparisce dalla Pinetina: ecco il nuovo sponsor

Pasquale Guarro

57 minuti fa



L’Inter ha un nuovo proprietario, Zhang ha detto addio e svuotato quello che ormai è già il suo vecchio ufficio, al decimo piano di Viale della Liberazione, dove presto si accomoderà un nuovo presidente scelto da Oaktree, il fondo americano che ha rilevato il club nerazzurro. Quello di Zhang non sarà l’unico addio, l’Inter si appresta infatti a salutare anche lo sponsor che in questi anni ha accompagnato la Pinetina, ovvero Suning, compagnia legata alla famiglia Zhang.



NUOVO ACCORDO COMMERCIALE - Ad Appiano Gentile inizieranno presto i lavori che rimuoveranno ogni riferimento alla vecchia proprietà, forti di un accordo già siglato con un nuovo sponsor. Nuovo per modo di dire, visto che parliamo di BPER, già official banking partner dei nerazzurri. Si tratta quindi di un upgrade di un accordo che ai tempi fu stipulato in sinergia con Mastercard. La Pinetina è dunque pronta a rifarsi un po’ il look e nelle casse dell’Inter finiranno ricavi che faranno sicuramente comodo, specie se pensiamo che dopo il grande sostegno iniziale, i nerazzurri avevano smesso di ricavare denaro dalla sponsorizzazione del centro sportivo. La base del nuovo accordo dovrebbe essere di circa 3 milioni.