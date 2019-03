In casa Inter, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di molte pedine nella sfida di campionato in programma domenica contro la Spal. Oltre allo squalificato Vecino, mancheranno anche Nainggolan, Perisic e ancora Icardi. Secondo la Gazzetta dello Sport, Keita potrebbe recuperare al massimo per la panchina. Davanti ad Handanovic ci saranno Cedric, de Vrij, Miranda e Asamoah, che sarà squalificato in Europa League. A centroocampo spazio e Gagliardini, Joao Mario e Candreva insieme ai confermati Brozovic e Politano, con Lautaro Martinez in avanti.