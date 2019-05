Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti in vista della prossima sfida di campionato contro il Chievo. L'Inter, infatti, dovrà fare a meno del difensore olandese Stefan de Vrij, che oggi ha svolto gli esami di controllo per il problema accusato sabato sera contro l'Udinese. Questo il comunicato diramato dalla società nerazzurra.



“Esami clinici e strumentali per Stefan de Vrij all'Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore olandese distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le condizioni di de Vrij saranno rivalutate nei prossimi giorni”.