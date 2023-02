Joaquin Correa salta il derby della Madonnina: un risentimento muscolare ha messo ko l'attaccante argentino dell'Inter per la gara di domani contro il Milan e il tecnico Simone Inzaghi avrà dunque un'arma in meno in attacco. Il Tucu non sarebbe comunque partito dal 1' nel reparto avanzato dei nerazzurri.