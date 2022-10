Il primo incontro tra l’Inter e Milan Skriniar è andato in scena quest’oggi, nessun clamoroso salto in avanti, stando a quanto filtra da viale della Liberazione, ma un contatto preliminare servito a capire se ci fosse o meno la volontà di Skriniar a trattare alle cifre dell’Inter. Il calciatore non ha chiuso le porte e di per sé, proprio questa, potrebbe essere una buona notizia. Quanto meno un segnale che evidenzia come il difensore non abbia già deciso di sposare un progetto diverso, con maggiori guadagni.





Entro una settimana, questo il proposito con cui si sono lasciate le parti, ci sarà un nuovo incontro. Questa volta con propositi diversi a quelli odierni. La prossima settimana sarà ora di accelerare e presentare agli agenti del calciatore un’offerta nero su bianco. Zhang ha espresso la propria volontà ai dirigenti, il presidente nerazzurro vuole provare a trattenere il calciatore, ma in questi casi la volontà non basta. O almeno, non solo la sua. L’ultima parola spetta a Skriniar, che per adesso ha lasciato una porta aperta.