In settimana l'Inter incontrerà nuovamente l'entourage di Dybala, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'argentino abbia rifiutato un'altra offerta dall'estero.



“L’Inter e Dybala di nuovo intorno a un tavolino. Nell’ultimo mese, è almeno il terzo incontro tra le parti. Non c’è bisogno di formulare un’offerta, semplicemente perché l’offerta l’Inter l’ha già sottoposta a chi di dovere: contratto da quattro anni a sei milioni netti a stagione, più bonus che porterebbe l’ex Juventus a toccare quota sette. L’Inter e Dybala sono promessi sposi. E sì che qualcuno ha provato a romperla, questa promessa. Dei tentativi di Dortmund, Newcastle e Siviglia abbiamo già raccontato nei giorni scorsi. Sono circolate voci anche relative al Tottenham, che però non trovano alcun riscontro. Piuttosto, è l’altro club del Nord di Londra, l’Arsenal, ad aver bussato alla porta di Dybala negli ultimi giorni. Ma qui l’Inter - non bastassero gli altri jolly da giocarsi - ha anche la vetrina della prossima Champions League da spendere, cosa che i Gunners non possono invece garantire”.