L'Inter vuole Marcus Thuram a gennaio. Per l'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach, serve un extra budget da 10 milioni di euro oppure la cessione di un attaccante. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il maggior indiziato a partire è Correa, anche se l'addio ai Mondiali in Qatar non aiuta a trovargli una sistemazione.