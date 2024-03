Inter, Thuram e Acerbi verso il rientro in gruppo: obiettivo Genoa. Calhanoglu torna col Bologna

Redazione CM

L'Inter sorride anche in infermeria. Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dall'allenamento odierno andato in scena ad Appiano Gentile, a tre giorni dall'impegno in campionato con il Genoa, previsto per lunedì sera a San Siro: Marcus Thuram e Francesco Acerbi corrono verso il ritorno in gruppo, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani.



LE ULTIME SU CALHANOGLU - Migliorano anche le condizioni di Hakan Calhanoglu che punta a tornare a disposizione per Bologna-Inter di sabato 9 marzo. Per Davide Frattesi l'allarme è rientrato e sarà disponibile per l'impegno coi liguri.