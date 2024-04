Inter, tifoso di 13 anni ferito durante la festa Scudetto: la moglie di Inzaghi gli scrive

Tempo di bagordi in casa. La festa scoppiata dopo la conquista del ventesimosi preannuncia solo lavolte a celebrare lo storico traguardo. Festeggiare sì, ma con parsimonia però. InfattiQuesta la lettera del ragazzo: "Mentre continuo a cantare i cori, sLe orecchie ronzano e la gamba mi cede. Cado e non riesco più a muovere il piede. Poi mio papà mi prende in braccio, vedo cheL’ambulanza arriva subito e i volontari capiscono immediatamente la gravità dell’incidente. In particolare una signora super carina mi tiene la mano e mi rincuora.. La notizia per me è terribile, ho molta paura delle conseguenze che potrebbero esserci, anche perché oltre all’Inter ho una grande passione, il kart. Avevo appena iniziato il campionato italiano Junior e ora va tutto in fumo. L’intervento è andato bene e ringrazio per questo i medici che mi hanno assistito con tanta cura. IHo voluto scrivere questa lettera per condividere con tutti voi la mia gioia e il mio dolore, con la raccomandazione e la speranza chea causa dell’incoscienza di qualcuno che non pensa abbastanza alle gravi conseguenze che si potrebbero verificare".

La vicenda non è passata inosservata dalla moglie di Simone, Gaia, che ha commentato così sui social l'accaduto.ha scritto.