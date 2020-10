E’ un’Inter che, dopo la vittoria di Genova sul Genoa, pensa già al futuro e al mercato. E c’è un nome che torna di moda per la squadra allenata da Antonio Conte: quello di Armando Izzo. Già trattato in estate, il centrale del Torino, fuori dai piani di Marco Giampaolo, è sempre nel mirino dei nerazzurri, tanto che i due club si sono già dati appuntamenti.



SCAMBIO - Come scrive Tuttosport, dopo la chiusura del mercato estivo Vagnati e Ausilio, direttori sportivi di Torino e Inter, si sono dati appuntamenti prima di dicembre per imbastire lo scambio che dovrebbe portare Izzo in nerazzurro e Matias Vecino in granata.



PLUSVALENZA - Dopo i tentativi di fare cassa cedendolo al Napoli di De Laurentiis, l’Inter tratta col Toro per uno scambio alla pari, scambio in grado di far segnare una plusvalenza ad entrambi i club e di accontentare tatticamente i due allenatore. Valutazione dei giocatori? 25 milioni di euro. Appuntamento fissato. Con gennaio che è sempre più vicino.