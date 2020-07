La combina grossa lasciandosi sfuggire dalla mani il pallone che Belotti spinge comodamente in rete. Mette in affanno l’Inter, che per sua fortuna reagisce. Bravo a bloccare un’insidiosa conclusione di Ansaldi.Mesi di silenzio e sofferenza. Mai una parola fuori posto o una lamentela. Gioca da leader e segna il gol del 2-1 che alleggerisce le spalle ai suoi.(Dal 31’ s.t.Lucido, sia in marcatura che in fase di impostazione. Belotti gli scappa via una sola volta.Ancora qualche disattenzione che potrebbe costare cara, come quando concede troppo spazio a Belotti che colpisce la traversa. Gioca con buona personalità.Conte gli chiede di arginare Ola Aina, spinge poco ma esegue i compiti.(Dal 26’ s.t.Gli capitano due bune chance, le spreca entrambe.Il periodo non è dei più semplici ma si fa trovare pronto. Sfiora il gol su assist di Eriksen, ma Sirigu gli nega la gioia.Volenteroso, vuole mettere a tacere le polemiche. Macina chilometri e gestisce tanti palloni con enorme qualità.Conte gli sta chiedendo di stringere i denti, a centrocampo ci sono gli uomini contati ma lo spagnolo sta mettendo in fila prestazioni sempre convincenti.Si piega col corpo e impatta il pallone di collo-esterno per l’1-1 nerazzurro. Sempre presente nella manovra dei suoi.(Dal 26’ s.t.Una scheggia impazzita che toglie ogni sicurezza alla difesa granata. Dribbling, inserimenti, un assist vincente per Godin e un altro meraviglioso per Candreva, però sprecato dall’esterno.Un meraviglioso assist per Young e la rete che gli scrolla di dosso un po’ di scorie.(Dal 38’ s.t.L’Inter gioca bene, crea e finalmente realizza. Subisce ancora gol, ma questa volta per una grave incertezza del portiere.Mura la conclusione ravvicinata di Lautaro, non può nulla sulla conclusione a botta sicura di Young, come sul 2-1 di Godin e il 3-1 di Lautaro deviato da Bremer. È bravo prima su Sanchez e poi su Gagliardini.Lautaro gli sfila alle spalle e serve l’assist vincente per Young. Tiene in gioco Sanchez nell’azione del 2-1 nerazzurro e, pressato dal cileno, perde palla avviando anche il 3-1 per i padroni di casa.Lautaro e Sanchez dialogano che è una meraviglia e per tutta la difesa è un continuo rincorrere.Sua la sfortunata deviazione che spedisce il pallone calciato da Lautaro alle spalle di Sirigu.Perde il duello con Young. Esce per infortunio.(Dal 19’ s.t.: 19 anni, ma buona personalità)Tanta quantità, non basta.Rimedia un giallo ingenuo che ne condiziona il match. Lì nel mezzo non è solido quanto serve.(Dal 19’ s.t.In campo per dare al centrocampo quella qualità che latita, ma non riesce ad imprimere il suo marchio.: Partita di alti e bassi. Sfiora il gol con un bel destro, Handanovic è attento.(Dal 19’ s.t.Un’azione personale terminata con un tuffo. Poco altro).Buona gamba e qualche iniziativa personale. Lascia spesso sguarnita la zona di competenza.Mai in partita.(Dal 31’ s.t.: Poco tempo a disposizione per lasciare il segno, ma fa vedere le sue qualità).Si trova sui piedi un regalo già scartato e ne approfitta immediatamente. Tiene in piedi da solo l’attacco del Torino e colpisce anche una traversa.Trova un gol di fortuna e si limita a pensare alla gestione.